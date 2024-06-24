Благодаря госпрограмме гражданин Украины, проживающий в Казани, получит гражданство РФ

Благодаря госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, гражданин Украины Дмитрий Твердохлеб, который уже не первый год живет в Казани, наконец получит российское гражданство.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, Дмитрий приехал в Казань еще в 2017 году к своей девушке. В первое время он жил по миграционной карте. В последующем, благодаря помощи сотрудников компании, в которой работал, оформил разрешение на временное проживание. Спустя год-полтора оформил вид на жительство.

Узнав о том, что подходит по критериям, Дмитрий Твердохлеб подал заявление на вступление в госпрограмму.

«Вид на жительство у меня был уже четыре года и на следующий год я бы в любом случае подавал документы на гражданство. Но тут я узнал, что есть специальная программа переселения соотечественников и решил в ней поучаствовать. К счастью, все прошло успешно и мои документы приняли к рассмотрению», – рассказывает он.

Сотрудники полиции вручили мужчине свидетельство участника программы, объяснили дальнейший порядок обращения в подразделение для подачи заявления и рассказали о перечне необходимых документов.

«Процесс получения гражданства у меня запущен с мая 2024 года и примерно в августе я получу гражданство. В процессе оформления был очень удивлен тем, что сотрудники паспортного стола всеми силами стараются мне помочь и подсказать. Говорили какие нужны документы и как правильно их оформлять. Весь процесс у меня занял буквально два посещения», – поделился Дмитрий.

Супруга Дмитрия также приехала в Казань в 2003 году из Казахстана для поступления в вуз. После завершения обучения она решила остаться и получила российское гражданство.