Благодаря госпрограммам за пять лет почти 3 тыс. молодых семей Татарстана приобрели жилье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 2018 года почти 3 тыс. молодых семей из Татарстана улучшили свои жилищные условия благодаря государственным мерам поддержки. В республике по линии Министерства по делам молодежи РТ реализуются четыре программы: «Обеспечение жильем молодых семей», «Молодая семья», молодежный жилищный конкурс и закон о государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Начиная с 2018 года около 3 тыс. молодых семей Татарстана улучшили свои жилищные условия благодаря программам и проектам, реализуемым в сфере государственной молодежной политики с объемом финансирования почти 690 млн рублей. Помимо имеющихся механизмов улучшения жилищных условий, у нас есть запрос от молодых ученых на новые механизмы приобретения жилья, которые в настоящее время нами прорабатываются со всеми заинтересованными ведомствами», — отметил министр.

Садыков подробнее рассказал о каждой мере поддержки, предоставляемой по линии Минмолодежи РТ. Так, по программе «Обеспечение жильем молодых семей» можно получить безвозмездную субсидию в размере до 35% от общей стоимости жилплощади. Министр подчеркнул, что в этом году по решению Раиса РТ Рустама Минниханова республиканское софинансирование этой меры было увеличено вдвое — с 50 до 100 млн рублей.

По программе «Молодая семья», которая реализуется при поддержке Госжилфонда РТ, можно получить льготную ипотеку под 7% годовых.

«Эффективность государственной поддержки молодых семей в Республике Татарстан подтверждается положительной динамикой, которую вы видите на экране. За время реализации свыше 2 тыс. семей смогли приобрести около 127 тыс. кв. метров жилья», — пояснил спикер.

Кроме того, в Татарстане реализуется конкурс социальной ипотеки для лидеров молодежной политики. Ежегодно почти 50 победителей получают льготную ипотеку по линии Госжилфонда РТ. По этой программе сейчас до сих пор продолжается заявочная кампания.

«Кроме вышеуказанных механизмов, в нашем регионе с 1999 года действует уникальный механизм беспроцентной возвратной рассрочки в рамках закона Республики Татарстан „О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий“», — добавил министр.

По этой программе молодые семьи могут получить беспроцентную рассрочку в размере до 60% от нормативной стоимости жилья на 15 лет. За десятилетия примерно 5 тыс. семей воспользовались этой мерой. В этом году планируется поддержать 27 семей.

В завершение Ринат Садыков рассказал о программах по улучшению жилищных условий для молодежи, которые реализуют другие ведомства. Так, Минсельхозпрод РТ курирует программу «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает помощь в приобретении жилья для тех, кто работает на селе.

По линии Минздрава РТ реализуется программа «Земский доктор». По ней медицинский работник, переехавший работать в село, получает грант в размере 800 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.

Аналогичная программа для учителей осуществляется Минобрнауки Татарстана. По ней преподаватели могут получить до 1 млн рублей на покупку жилья в муниципальном образовании, куда они переехали.