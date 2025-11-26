Благодаря господдержке, татарстанский производитель увеличил доходы почти на 40%

Татарстанский производитель, благодаря поддержке Министерства экономики РТ в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», смог увеличить выручку на 39%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма поддержки составила 72 миллиона рублей. При этом, подведомственный Минэку Гарантийный Фонд РТ вложил 36 миллионов рублей. Сама компания является производителем импортозамещающей продукции, газопоршневых электростанций, которая используется как источник электроснабжения в промышленности, медицинских учреждениях, а также сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Подробную информацию о государственной поддержке можно узнать по тел. +7(843)293-16-94, +7(903)061-40-18, в Едином контакт-центре по телефону +7(843)524-90-90, а также обратившись лично в Гарантийный фонд РТ по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55.