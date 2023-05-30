Фотоловушки и дроны «поймали» 74 свалки на территории Татарстана

Во время санитарно-экологического двухмесячника в лесах Татарстана обнаружили 74 несанкционированных свалки. Их общая площадь составляет более 817 квадратных метров, сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Силами подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ учреждений ликвидировано более 200 кубометров отходов производства и потребления. Наибольшее количество мест несанкционированного размещения отходов было выявлено на участках лесного фонда, граничащих с крупными городами. К примеру, на участках рядом с Казанью, Набережными Челнами, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском», – сказал он.

Кузюров отметил, что многие свалки удалось раскрыть с помощью фотоловушек и беспилотных летательных аппаратов, которые закуплены благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

«Государственными лесными инспекторами составлено 40 протоколов по статье „Нарушение правил санитарной безопасности в лесах“ Кодекса РФ об административных правонарушениях. На данный момент девять из них рассмотрены, взысканы штрафы в размере 13,5 тыс. рублей», — добавил Кузюров.