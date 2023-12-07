Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря экологам в Черемшанском районе убрали незаконную свалку
Во время обследования инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Карамышевском сельском поселении Черемшанского района. Об этом рассказали в природоохранном ведомстве.
Площадь свалки составляла 500 кв. метров, объем – 120 кубометров. В адрес райисполкома было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации обнаруженного скопления отходов в течение 60 дней.
«На сегодня свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в Минэкологии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»