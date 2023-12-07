Благодаря экологам в Черемшанском районе убрали незаконную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Во время обследования инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Карамышевском сельском поселении Черемшанского района. Об этом рассказали в природоохранном ведомстве.

Площадь свалки составляла 500 кв. метров, объем – 120 кубометров. В адрес райисполкома было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации обнаруженного скопления отходов в течение 60 дней.

«На сегодня свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в Минэкологии.