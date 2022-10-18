Благодаря экологам в Алексеевском районе РТ ликвидирована свалка с футбольное поле

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

После вмешательства экологов в Алексеевском районе РТ, в селе Лебедино, убрана свалка строительных отходов, которую обнаружили специалисты во время мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

«В адрес исполнительного комитета Лебяжинского сельского поселения было направлено предостережение о необходимости устранения нарушения», – говорится в сообщении природоохранного ведомства.

Площадь захламленного участка была равно футбольному полю – 10 000 кв. метров. На данный момент весь мусор вывезли, территория приведена в порядок.