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Экология
18 октября 2022  06:25

Благодаря экологам в Алексеевском районе РТ ликвидирована свалка с футбольное поле

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Благодаря экологам в Алексеевском районе РТ ликвидирована свалка с футбольное поле
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

После вмешательства экологов в Алексеевском районе РТ, в селе Лебедино, убрана свалка строительных отходов, которую обнаружили специалисты во время мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

«В адрес исполнительного комитета Лебяжинского сельского поселения было направлено предостережение о необходимости устранения нарушения», – говорится в сообщении природоохранного ведомства. 

Площадь захламленного участка была равно футбольному полю – 10 000 кв. метров. На данный момент весь мусор вывезли, территория приведена в порядок.

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