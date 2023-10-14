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Благодаря экологам была ликвидирована свалка на берегу реки в Бугульминском районе
Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана отреагировали на поступившую информацию о свалке отходов вдоль береговой линии Бугульминки в Бугульминском районе. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
«В ходе обследования территории факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился», – отмечается в сообщении.
Площадь захламленного участка составила 150 кв. метров. Экологи направили исполкому района предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. В настоящее время незаконная свалка ликвидирована.
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