Благодаря экологам была ликвидирована свалка на берегу реки в Бугульминском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана отреагировали на поступившую информацию о свалке отходов вдоль береговой линии Бугульминки в Бугульминском районе. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«В ходе обследования территории факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился», – отмечается в сообщении.

Площадь захламленного участка составила 150 кв. метров. Экологи направили исполкому района предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. В настоящее время незаконная свалка ликвидирована.