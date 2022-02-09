Уровень подростковой преступности в Татарстане снизился на 20% в прошлом году

Комплекс мер воздействия полицейских на оргпреступность способствовал резкому уменьшению числа групповых преступлений. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Глава ведомства отметил работу групп «Лидер», которые действуют на территории всей республики для противодействия групповой преступности среди несовершеннолетних, а также для своевременного выявления того, что на подростка влияют определенные деструктивные группы, в том числе в интернете.

Эта организация проводит различные профилактические мероприятия, чтобы не допустить вовлечения подростков в ОПГ. В связи с этим наблюдается снижение общего уровня подростковой преступности на более чем 20%, в том числе групповой. За 2021 года не было допущено резонансных групповых хулиганских проявлений среди несовершеннолетних.

Было проведено более 3,5 тысяч рейдов, в результате которых составили 191 административный протокол и 45 уголовных дел. Стражи порядка выявили 212 участников неформальных молодежных групп.

Кроме того, сотрудники группы «Лидер» регулярно проверяют в интернете группы, которые пропагандируют идеологию молодежных деструктивных течений. По инициативе МВД Роскомнадзор заблокировал 390 сайтов с деструктивным контентом.