Благодаря акции «Читай, страна» в больницы Татарстана передали более 4 тысяч книг

Более 4 тысяч книг собрали в Татарстане благодаря акции «Читай, страна», которая проходит в рамках реализации календаря «Партия добрых дел». Организатором акции выступили сторонники татарстанской «Единой России».

Цель мероприятия — создать мини-библиотеки и обновить библиотечные фонды в социальных учреждениях Татарстана.

Собранные книги передали в Республиканскую клиническую больницу, нижнекамскую детскую больницу и в «Дом Роналда Макдоналда».

«Мы очень рады, что в день российских библиотек мы смогли передать социальному партнеру акции „Читай, страна“ — Республиканской клинической больнице — книги. В каждом отделении больницы созданы свои мини-библиотеки. Мы передали книги, которыми могут пользоваться пациенты и врачи», — отметила заместитель председателя Татарстанского отделения сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк.

В акции приняли участие депутаты Госдумы России, Госсовета РТ, общеобразовательные, высшие учебные заведения, социальные партнеры ЦПГИ и неравнодушные татарстанцы.

Второй этап акции «Читай, страна» пройдет 6 июня.