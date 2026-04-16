Благодарность Минниханова и шутки Терзича: «Динамо-Ак Барс» наградили в Казанском Кремле

Сегодня Рустам Минниханов встретился с волейболистками «Динамо-Ак Барс» во время чествования в Казанском Кремле. Руководитель республики отметил успехи спортсменок и вручил государственные награды и подарки, а также благодарность и денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей. Как прошла торжественная церемония в Казани – в материале «ТИ-Спорта».





Сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов поздравил женскую волейбольную команду «Динамо-Ак Барс» с завоеванием восьмого титула и победой в чемпионате России в сезоне-2025/26. Торжественная церемония началась с чествования казанских спортсменок и вручения государственных наград и подарков. Кроме того, глава республики вручил благодарность клубу и сертификат в размере 5 млн рублей.

Рустам Минниханов отметил успехи женского волейбольного клуба и добавил, что в республике гордятся своими спортивными достижениями, а Татарстан является лидером российского спорта.

«Поздравляю «Динамо-Ак Барс» с завоеванием чемпионского титула в восьмой раз. Это историческое достижение и в очередной раз подтверждает статус Татарстана как одного из лидеров российского спорта. Ваша победа – результат невероятного труда, командного духа и профессионализма. Вы проявили настоящий характер, волю к победе и стремление быть лучшими. Вся республика гордится вашим триумфальным выступлением», – сказал Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что успех «Динамо-Ак Барс» вдохновляет детей и молодежь республики заниматься спортом и стремиться к высоким результатам.

«Республика гордится тем, что имеет спортивные команды мирового уровня и класса в различных видах спорта. «Динамо-Ак Барс» – яркий пример эффективного развития системы профессионального спорта. Уверен, этот чемпионский титул не последняя славная история клуба», – приводит слова Минниханова корреспондент «ТИ-Спорта».

Зоран Терзич: «Это не последний наш трофей»

Напомним, 12 апреля 2026 года ЖВК «Динамо-Ак Барс» оформил восьмое чемпионство в истории и второе под руководством главного тренера Зорана Терзича. Сербский специалист возглавил «Динамо-Ак Барс» в 2023 году. Во время встречи с Рустамом Миннихановым наставник волейбольной команды позволил себе немного юмора и заявил, что в Сербии, откуда он родом, не поверят, что он был на чествовании со своей волейбольной командой в Казанском Кремле с лидером Татарстана, поэтому ему нужны фотографии с мероприятия.

«Мы стали чемпионами России при мне во второй раз. Хочу выразить огромную благодарность своей команде, руководству клуба и республики за оказанную поддержку и доверие. Я никогда бы не подумал, что когда-нибудь окажусь здесь, в Казанском Кремле, на чествовании нашей команды вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Так что я обязательно попрошу фотографии с этого мероприятия, чтобы показать дома, в Сербии. И напоследок обещаю: это наш не последний трофей», – заключил Терзич в конце своего выступления.

Самих чемпионок в этот день было не узнать – все были одеты по классике, при параде, с прическами и макияжем и многие на каблуках. Привычнее казанских спортсменок все же видеть на паркете и в волейбольной форме. Волейбольная команда, в свою очередь, вручила Раису РТ мяч с автографами чемпионского состава и футболку. Рустам Минниханов в конце отметил, что все подарки от спортивных клубов хранятся в спортивном музее республики.

Доигровщица «Динамо-Ак-Барс» Матвеева: «Я была уверена, что мы выиграем, на сто процентов»

Казанские спортсменки вернули себе титул лучшего женского волейбольного клуба и победили по ходу регулярного сезона и в плей-офф. Таким образом, татарстанская команда вернула себе чемпионство после прошлогоднего серебра.

Отметим, в сезоне-2024/25 казанские девушки вели по ходу серии с «Локомотивом» 2:0 и верили, что чемпионство уже у них в кармане. Однако оступились в третьем матче, а затем уступили в двух последующих поединках. На вопрос, не было ли опасений в связи с прошлогодней ситуацией, связующая Полина Матвеева ответила, что сомнений лично у нее не было.

«В этом году не было сомнений, да и мы особо преждевременно не радовались, были настроены бороться до конца. И когда была третья партия, я знала, что мы выиграем, была уверена на 100%. К примеру, Маша Бибина после финала сказала, что только в третьем сете прочувствовала накал этого финала. Я думаю, чувствовала напряжение в каждой партии. Мы просто брали все в свои руки и доводили до конца», – поделилась своими впечатлениями Матвеева с журналистами после официальной части торжественного мероприятия в Казанском Кремле.

Отметим, что именно блок Матвеевой стал ключевым эпизодом в победе казанской команды во время четвертого матча в Подмосковье.

Одержать победу в финале ЧР-2025/26 над «Заречьем-Одинцово» казанским спортсменкам помогли крики

Пожалуй, наиболее сложной и затяжной выдалась для казанских спортсменок полуфинальная серия против московского «Динамо». Соперники уложились в четыре матча, уступив в третьем поединке (2:3) в Москве. Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Камила Реброва рассказала, что настроиться перед четвертой игрой ей помог метод Полины Матвеевой и либеро Маши Бибиной.

«Когда мы играли третий матч с «Динамо», мы в нем уступили, и у нас не было эмоций. На четвертую игру мы вышли и просто старались кричать. Это, правда, очень придает эмоций и сил. То есть когда ты просто кричишь, ты выплескиваешь свои эмоции, и у тебя сразу начинается адреналин. А эмоции очень важны в игре», – призналась Реброва.

Интересно, что все призеры этого розыгрыша сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Это отметила и 19-летняя Реброва, заработавшая свое дебютное чемпионство на взрослом уровне вместе с «Динамо-Ак Барс». Напомним, что в этом году она некоторое количество игр пропустила по причине травмы, но все равно заслужила одобрение главного тренера Зорана Терзича.

«Я думаю, прогресс был у всех молодых игроков: у меня, у Кати Гатиной, у Юли Столбовой. Несмотря ни на что, мы чувствуем доверие и поддержку со стороны главного тренера. Даже после того, как мы совершали ошибки, он не спешил нас менять, а оставлял на поле. И это на самом деле придает большую уверенность молодым игрокам. Последние игры – это его заслуга», – сказала доигровщица.

Впереди Кубок России, и настрой у «казаночек» не менее серьезный

Впереди у казаночек еще один не менее важный турнир – второй этап Кубка России. Соперник и город пока не определены. Хотя на вопрос журналистов Полина Матвеева, ответив за всю команду, отметила, что хотелось бы, чтобы соревнования начались дома, в Казани.

«Мы потихоньку начинаем подготовку к предстоящему турниру. Не скажу, что легко себя настраивать после основного трофея на борьбу за кубок. Придется выжать из себя последнее. Сыграть хотелось бы в Казани, конечно. Дома родные стены однозначно помогают», – ответила Матвеева.

Кубок России в рамках женской волейбольной Суперлиги стартует 27 апреля 2026 года.