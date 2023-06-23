«Благодарим лучших батыров»: в Казани прошел сбор подарков к Сабантую

В Казани состоялась традиционная церемония сбора подарков к Сабантую. По четырем маршрутам в центре города проехали гужевые повозки, куда мог передать подарок любой желающий. Также будущие призы батырам дарили представители власти и предприятий республики.

«Сбор подарков — это особенное преддверие Сабантуя, который состоится в Казани завтра. Пусть нас с вами сопровождает солнышко, пусть будет радость и растут наши дети. Я тоже пришла с подарками и уже передала их в повозку. Этой церемонией мы благодарим всех тех, кто будет участвовать в празднике. Это самые выносливые и замечательные батыры», — заметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

При этом она сделала особый акцент на татарском национальном костюме. Фазлеева сама вышла на импровизированную сцену в народном одеянии вместе с маленькой девочкой, также одетой в костюм с национальным орнаментом. В подарок вице-премьер передала татарский калфак, тюбетейку и платок.

Гужевые повозки с подарками проехали сегодня по четырем маршрутам с общей финальной точкой — площадью перед театром имени Камала. Начинался путь от Казанского Кремля, Театра оперы и балета имени Джалиля, комплекса «Туган авылым» и Старо-Татарской слободы. Украшенные повозки шли по улицам города, останавливаясь у заведений и учреждений, которые хотели передать подарки.

«Мы проводим сбор подарков к Сабантую уже пятый год подряд. Праздник становится всё масштабнее, глубже и добрее. И тех, кто от всей души пришел передать подарок, также становится все больше. Для меня в детстве сбор подарков был особенным мероприятием. Я видел, как тепло и красиво он проходит. Наша ассоциация решила провести его в городе», — рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Все собранные подарки будут распределены между площадками празднования Сабантуя и станут призами для батыров.

«Такая большая традиция, которая возрождается сейчас в Казани, очень важна и интересна не только для жителей нашей республики, но и для туристов. В прошлом году мы почти достигли показателя в 4 млн. гостей, и это число продолжает расти. Такие церемонии, шествия по улицам города дают возможность людям познакомиться с нашей культурой, самобытностью и еще сильнее влюбиться в Татарстан», — добавил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

После того, как все повозки прибыли к площади около театра Камала, был организован концерт с национальными песнями и танцами народов, проживающих на территории Татарстана.