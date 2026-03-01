«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

Накануне в казанском «Корстоне» прошел третий по счету «Бизнес-ифтар». В программе мероприятия были заявлены панельные дискуссии, выступления спикеров на темы налогов и исламских финансов и культурная программа. Как мусульманский праздник коллективного разговения расширяется до формата полноценного делового форума – в репортаже «Татар-информа».





«Каждый использует Рамадан во благо»

Перед входом в зону проведения мероприятия, у гардероба, десятки людей поправляли свои восточные наряды, платки, калфаки, тики и тюбетейки. Поскольку мероприятие деловое, то цвета нарядов были соответствующие – черный и белый. Все приготовления сопровождала восточная музыка от небольшого ансамбля из ударных, духовых инструментов и гармони, а также занимательная конструкция из пластиковых бутылок.

Среди приглашенных – предприниматели и партнеры ифтара, а также почетные гости, в числе которых были участники специальной военной операции и генеральные консулы. Пришли на «Бизнес-ифтар» и оба ведущих «конфессиональных» видеоподкастов «Татар-информа» «Чай с хазратом» и «Кофе с батюшкой» – имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской Александр Ермолин.

«Очень радует, что месяц Рамадан и уразу каждый использует во благо. Бизнесмены используют их не только для помощи нуждающимся, но и для проведения совместных мероприятий», – поделился своими впечатлениями Рустам Хайруллин.

Он отметил, что не все присутствующие соблюдают священные ритуалы ислама, но здесь бизнесмены и бизнесвумен могут узнать об исламе, уразе и намазе.

В этом году пост у мусульман и православных христиан частично совпал – сегодня завершается первая седмица, Торжество Православия. «[Для православных] время поста – это выход из постоянного круга потребления, – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Александр Ермолин. – Когда человек ограничивает себя, он тренирует свою духовную силу».

«Раньше бизнес-ифтары казались фантастикой»

На втором этаже, в фойе бального зала, расположились стенды десятков партнерских организаций – так называемая маркет-зона. Здесь можно было купить китайские чаи, детские книги («Кто такой Аллах» или «Туган батыр»), молочные продукты и эмиз по праздничной акции. За углом некоторые гости даже успели проверить свое зрение на специальных аппаратах. Пока гости дегустировали эмизы и разбирали молочку, ведущий говорил об «Опоре героев» – ресурсном центре, который содействует социальной адаптации участников спецоперации и их семей.

«В рамках форума «Бизнес-ифтар» реализуется гуманитарная программа проведения ифтаров в зоне СВО, ЛНР и ДНР» – гласила надпись на баннере ресурсного центра. С начала Рамадана для военнослужащих и медработников было организовано семь ифтаров. Организаторы гуманитарной программы надеются проводить их вплоть до завершения месяца священного поста.

Рузель Гиниятуллин (слева): «Для меня Коран открылся после тяжелого ранения»

Ресурсный центр оказывает и духовную поддержку. Как рассказал журналистам участник спецоперации Рузель Гиниятуллин, для него Коран открылся после тяжелого ранения. «С потерей ног ко мне пришла мудрость и откровения Всевышнего», – сказал он.

«Я с советских времен в религии. Тогда мы даже подумать не могли, не могли поверить, что когда-то будут бизнес-ифтары, мусульмане будут выставлять свой товар, будут делиться, вместе собираться, объединяться – тогда это казалось фантастикой», – рассказал о своих впечатлениях заместитель татарстанского муфтия Мансур хазрат Джалялетдинов.

Также, по мнению хазрата, за время проведения СВО в стране стало больше бизнесменов. С уходом зарубежных товаров и брендов началось возрождение местного производства – на это выделяются гранты и появляются другие формы поддержки от государства, за что хазрат выразил свою благодарность.

Программу форума открыла сценическая миниатюра, в которой заблудший торговец слышит загадочный голос

В чем сила... бизнеса?

Программу официальной части форума открыла сценическая миниатюра, в которой заблудший торговец с горой чемоданов слышит загадочный голос. Торговец скуп, но голос помогает ему осознать его грех. Все его богатства и достижения – груз, который ничего не созидает. Имеют ли слава и богатство значение, если за ними нет благостных дел?

– Я работал не покладая рук, достиг вершин богатства и славы, заботился о семье и близких – разве это не благо? – с отчаянием вопрошает торговец.

– Благо – это не накопленное, а отданное, – повторяет голос.

На панельной дискуссии Камиль хазрат Самигуллин дал наставление на прохождение уразы и последующей недели месяца Шавваль

Затем на сцену вышел муфтий, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он прочел молитву, дав тем самым «официальный» старт мероприятию.

Зал был полон гостей – за столами сидели около 700 человек, почти максимальная вместимость бального зала. Рассадка, согласно исламскому канону, подразумевала разделение на мужскую и женскую половины. Судя по всему, женщин на форуме было много больше мужчин, представительницы прекрасного пола заняли половину зала и почти весь балкон. Возможно, поэтому некоторые сравнивали «Бизнес-ифтар» с Fashion Iftar, который состоится через две недели. Но концепции у них совершенно разные, добавил один из организаторов «женского» ифтара Радик Абдрахманов.

На панельной дискуссии муфтий Камиль хазрат дал наставление на прохождение уразы и последующей недели месяца Шавваль, когда одна дополнительная неделя поста будет равноценна целому году.

Лилия Набиуллина: «Налоги не должны быть источником страха для бизнеса»

Следом за муфтием говорила замруководителя УФНС России по РТ Лилия Набиуллина. Акцент ею был сделан на том, что налоги не должны быть источником страха для бизнеса. Понимание системы – залог его, бизнеса, устойчивости.

«Сильный бизнес тот, который понимает правила, работает в них эффективно и спокойно. Налоговая служба всегда готова быть помощником на этом пути», – заверила Набиуллина.

Пока ведущий собирал в фойе гостей, которые решили заглянуть на маркет и сфотографироваться с народным артистом РТ Салаватом Фатхетдиновым, свои доклады на сцене зачитали советник муфтия РТ по исламским финансам Рустам Нургалеев и спортсмен-предприниматель Дауд Адаев. Когда речь шла о пользе «мужских шахмат» (джиу-джитсу), наступил ифтар – момент разговения.

Женщин на форуме было больше, чем мужчин

«Прекрасно, когда люди обсуждают важные дела и упоминают имя Всевышнего»

На входе в бальный зал стояли два барабана для розыгрыша путевок в умру от Духовного управления мусульман Татарстана. Любой желающий мог вложить в них бумажку со своим именем, чтобы получить шанс совершить малое паломничество. Розыгрыш состоялся в конце вечера.

«Это уже сложившаяся традиция. Мы призываем всех к участию, чтобы хотя бы через розыгрыш люди посетили святые места», – сказал Рустам хазрат Хайруллин.

В потоке многочисленных гостей мероприятия можно было встретить ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова, режиссеров Ильшата Рахимбая и Александра Далматова и председателя Всемирного форума татарской молодежи Райнура Хасанова.

На мероприятии были гости и из других регионов России. Так, куратор чеченского проекта Woman in Islam (автор и руководитель проекта – заместитель руководителя секретариата главы ЧР Хутмат Кадырова) Залина Атаева сообщила корреспонденту «Татар-информа», что такие события, как «Бизнес-ифтар», проводятся и в Чечне. Приятным открытием казанского бизнес-ифтара для нее стала «легкая атмосфера» мероприятия – светлые люди, хорошая организация и приятное общение.

«Мусульманка должна быть подкована не только в религии, она должна развиваться в разных направлениях, например в общественной деятельности. Это прекрасно, когда в такое благословенное время встречаются люди из разных сфер, обсуждают важные вопросы и упоминают имя Всевышнего», – считает Атаева.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»