«Благие дела» и KazanExpress помогут жертвам домашнего насилия

KazanExpress и фонд «Благие дела» запустили совместный проект «Есть план». Он направлен на помощь женщинам с детьми — подопечным благотворительной организации.

Мамы, которых курирует фонд, оказались в сложной ситуации: они пережили домашнее насилие, но нашли в себе силы начать новую жизнь. Теперь многим из них нужен источник дохода, работа, благодаря которой они смогут обеспечить себя и детей, стать самодостаточными. «Благие дела» дает женщинам возможность освоить профессию швеи, а «KazanExpress» оплатил обучение и месяц работы нянь, которые присмотрят за малышами.

«Мы создали фонд, чтобы помогать мамам становиться сильными и выбираться из кризиса. У нас для этого есть психологи и юристы. Наш антикризисный центр „Мамин дом“ готов предоставить временное убежище. А благодаря совместному проекту с KazanExpress мы поможем им получить и востребованную профессию — обучим швейному мастерству. У нас они смогут шить постельное белье и зарабатывать, а значит, обретут финансовую безопасность и возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих детей. Это все, чего мы хотим: лучшего мира для тех, кому нужна наша поддержка», — прокомментировала это событие основатель фонда «Благие дела» Алия Байнозарова.

Под брендом Әнием х KazanExpress на площадке продают постельное белье, которое в мастерской фонда шьют его подопечные. Для товаров установлена льготная комиссия. Вырученные деньги отправят на поддержку женщин, которых курирует фонд.

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