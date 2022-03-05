Баскетбольный «Зенит» заменил легионеров ветеранами

Состав основной команды питерского «Зенита» пополнили три известных ветерана отечественного баскетбола, информирует пресс-служба клуба.

Это 36-летний защитник Виталий Фридзон, выступавший за питерцев в прошлом сезоне, его ровесник Егор Вяльцев, многие годы представлявший подмосковные «Химки», и многолетний капитан и лидер химчан — 38-летний форвард Сергей Моня (38 лет). Ожидается, что они примут участие уже в ближайшем матче.

Кроме того, в состав основной команды привлечены молодые игроки Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов.

Напомним, что «Зенит» покинули все легионеры во главе с испанским наставником Хавьером Паскуалем, перебравшимся в израильский «Маккаби» (Тель-Авив). Руководство баскетбольной Евролиги, где выступал «Зенит», отстранило все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации. Ограничения затронули УНИКС (в нем осталось три легионера) и столичный ЦСКА.