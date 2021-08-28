Баскетбольному клубу УНИКС исполнилось 30 лет

Фото: www.unics.ru

Сегодня празднует свое 30-ти летие казанский баскетбольный клуб УНИКС. Баскетбольная команда КГУ начала свое существование в рамках студенческого спортивного общества «Буревестника» как клуб «Университет». А УНИКСом (аббревиатура Университет-Культура-Спорт) она стала в конце августа 1991 года.

Базировалась команда в стенах построенного культурно-спортивного комплекса КГУ (КСК КГУ), названного УНИКСом. В нем было 2 баскетбольных зала, один из которых вмещал около 800 зрительских мест, чего в Казани ранее не было. Первым президентом клуба был глава КСК КГУ УНИКС Александр Щербаков, первый тренером — заслуженный тренер РСФСР на тот момент, Леонид Арсланов, недавно ушедший из жизни.



Усилиями Щербакова впервые в России спортивный клуб получил группу поддержки, из ЦСКА приезжали специалисты для знакомства с опытом УНИКСа. С первого дня и до сих пор группу поддержки БК УНИКС возглавляет Луиза Хабибуллина.

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Сегодня УНИКС – один из лидеров отечественного баскетбола, ставший первым российским клубом, победившем в Еврокубке в 2004 году (Евролига-ФИБА). В активе казанского клуба из столицы Татарстана — Еврокубок (2011), клуб является двукратным серебряным призером Еврокубка, победителем чемпионата Североевропейской лиги (2003) и регулярного чемпионата России, трижды обладателем, двукратным серебряным призером и трехкратным бронзовым призером Кубка страны.

УНИКС входил в восьмерку сильнейших в Европе, 14 раз поднимался на пьедестал почета в чемпионатах России, четырежды получал серебряные и трижды бронзовые медали Единой Лиги ВТБ.



В предстоящем сезоне УНИКС в 4-й раз в своей истории примет участие в главном клубном турнире континента — Евролиге УЛЕБ. Все свои успехи, международное признание, множество наград и титулов клуб заработал под опекой своего нынешнего президента Евгения Богачева, который возглавил УНИКС в 1998 году и недавно отметил свой 80-летний юбилей.

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