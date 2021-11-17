БК Parimatch Россия: Вслед за Украиной — ответственная игра

Искусственный интеллект (ИИ) все больше становится незаменимой частью множества сервисов. Аналогичная тенденция не обошла стороной и работу известных букмекерских контор.

«Болеем сердцем, а играем — головой» — 11 ноября появилось сообщение о том, что известная БК Parimatch Россия в скором времени представит новый набор инструментов, якобы позволяющих улучшить взаимодействие со своими игроками.

Отметим, что ранее, 20 сентября этого же года, Parimatch Ukraine уже сделали аналогичное заявление, сказав о готовности проводить с клиентами разъяснительную работу и проводить образовательные мероприятия. Первым амбассадором ответственной игры стал абсолютный чемпион по боксу в тяжелом весе Александр Усик, золотой призер Олимпиады 2012 года.

СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич сделала упор на то, что эта БК является единственной букмекерской компанией, имеющей лицензию в стране. По ее мнению, такой статус не позволяет иметь безответственный подход к работе — идеология бизнеса должна и будет строиться по всем принципам ответственной, честной игры. Она должна приносить только приятные, положительные эмоции, и это касается не только беттеров, но и работников компании.

Теперь это же касается и российской букмекерской конторы, и, как заявил Р. Медведь (СЕО БК), ответственная игра является трендом всего мира. Возникающие проблемы в ходе заключения пари остаются одними из самых важных, им уделяется особое внимание.



О мерах

Первый этап этих мероприятий включает в себя запуск специальной платформы, на базе которой будет создан комплекс механизмов самоисключения и набор опций для ведения контроля всех игровых процессов. Теперь у игроков появится возможность обращаться в техподдержку по всем вопросам, связанным с ответственной игрой.

Так СМО Париматч Russia С. Шабалина указала на обязанность БК играть главную роль в профилактике негативных ситуаций, связанных с совершением ставок на спорт во время совершения пари, они могут возникнуть у любого клиента. Также она сообщила о важности применения современных информационных технологий.



Будущее

Руководство Parimatch Russia также сообщило о дальнейших перспективах:

● внутри проекта будут установлены депозитные лимиты;

● ограничения размеров ставок на спортивные события;

● разработка алгоритмов определения моделей поведения;

● иные инструменты, имеющие функцию контроля.

Алгоритмы определения моделей поведения будут разрабатываться на базе искусственного интеллекта и виртуального обучения (tutorial). Это позволит решить проблемы любого беттера до их возникновения.

Parimatch входит в народный рейтинг букмекерских контор, находясь на третьем месте в топ-20 лучших БК.