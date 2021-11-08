Бизнесвумен из РТ перевела аферистам 150 тысяч, пытаясь купить бумагу на липовом сайте

Индивидуальный предприниматель из села Печищи на одном из сайтов увидела выгодную цену на офисную бумагу и решила купить партию. Однако, перечислив 150 тысяч рублей, бумаги она так и не дождалась.

Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка установили, что мошенники находятся в Ставропольском крае. Через какое-то время им удалось задержать 39-летнюю жительницу города Благодарный, которая создала липовый сайт по продаже бумаги. Покупатели переводили ей деньги, однако груз так и не получали.

Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.