Бизнесвумен из Актанышского района вырастила 120 гусей и провела обряд «каз өмәсе»

Предпринимательница Эльвира Исрафилова из села Татарские Суксы Актанышского района РТ, которая в этом году взялась за массовое выращивание и производство гусей, вместе с односельчанами возобновляет добрые традиции своего народа.

За короткое время Эльвира Исрафилова с членами организованного ею кооператива «Агидель» вырастила 120 гусей. Сегодня односельчане провели старинный татарский обряд «каз өмәсе» и очистили 60 гусей.

Предпринимательница выиграла 10 млн рублей в конкурсе грантов Правительства Республики Татарстан. На эти деньги она построила производственный комплекс в родном селе.

В кооперативе «Агидель» выращивают крупный рогатый скот, производят колбасы, тушенку. Имеется собственная «ГАЗель» для развоза продукции. Скоро прибудет и коптильня для гусей.

«С односельчанами давно хотелось встретиться, устроить праздник. Выслушивала мнения старших, они хотели как в их юности провести гусиный субботник. Мне понравилось их предложение», — говорит Эльвира Исрафилова.

В субботнике все идет по порядку: сначала выщипывают крупные перья на хвостовой части, крыльях и подкрыльях. До полной очистки гуся сначала замачивают в воде с температурой кипения 85-90 градусов. Для этого в кооператив «Агидель» привезли специальный чан. Зульфия Нафикова — одна из самых умелых женщин. На каждом субботнике она чистит 7-8 гусей.

На помощь пришли артисты сельского Дома культуры, а также участники ансамбля ветеранов. Они исполняли татарские песни.

Гульнур Аюпова, приехавшая в Татарские Суксы невестой из Башкортостана, глядя на участников субботника, вспомнила свою молодость и детство.

«С детства участвовала в гусиных субботниках. На субботнике собирались друзья, соседи, родные. В качестве приданого бабушка подарила мне сделанные из гусиных перьев две подушки, одеяло, которая сама сделала. Дети заплетали гусиные перья, бабушки круглый год гусиными крылышками смазывали оладьи. Для подметания пола также использовали гусиные крылья. Мой отец всегда возил гусиные перья на машине, чистил машину гусиным пером от снега и пыли», — говорит Гульнур апа.

Жительницы села Татарские Суксы тоже хорошо знают старинные обычаи. Надев пальто и куртки поверх национальных одежд, накинув красивые платки, они вышли на улицу с коромыслами, на которые развесили очищенные туши птицы, и направились к речке.

Еще один замечательный обычай — перед тем, как отправиться мыть гусей, опрыскивали перья на тропинке, спускающейся к реке. Тушки становились еще красивее и розовее после полоскания в холодной речной воде.

К приезду участников субботника во дворе кооператива уже развели большой костер – на него поставили готовиться плов.

«Каз өмәсе» — особенный обряд татарского народа, демонстрирующий такие положительные качества, как взаимопомощь, трудолюбие, опрятность, музыкальность, кулинарное мастерство и многие другие.