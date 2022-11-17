«Бизнесу нужны длинные дешевые деньги»: Путин поговорил с главой ФРП

Фонд развития промышленности предоставляет весьма льготные условия для поддержки бизнеса. Ему предоставляются займы под 1, 3, 5% на срок до 10 лет, напомнил Президент России Владимир Путин. О предварительных итогах работы ФРП за прошедшие годы он поговорил с главой фонда Романом Петруцей, сообщает пресс-служба Кремля.

Петруца отметил, что такие длительные программы — на пять, семь и 10 лет с низкой процентной ставкой — популярны среди производственных компаний.

«Счет проектов идет уже на сотни в год. Только в этом году мы уверенно идем к цифре 250 займов на сумму свыше 100 миллиардов рублей — это огромная для нас сумма, только в этом году. А всего за время работы фонда мы профинансировали уже почти 1200 проектов в 74 регионах страны», — объяснил он главе государства.

По его мнению, такие программы «стопроцентно» попали в запросы промышленников, которым требуются «длинные и дешевые деньги на развитие». Поэтому с самого основания фонда число заявок на получение средств только растет. Благодаря займам бизнес может сэкономить собственные средства и создать запас прочности для каждого из своих проектов.

«Кроме того, у фонда есть основополагающее правило: мы предоставляем на первые три года кредитные каникулы предприятию и позволяем построить производство, закупить оборудование. Только с выходом на серийный выпуск, они начинают гасить основной долг. По нашему опыту трех лет более чем достаточно для того, чтобы организовать даже многие сложные производства», — уверен Петруца.

Президент отметил, что работа фонда нашла положительную оценку у Минфина России и Центробанка.