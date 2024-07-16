Бизнесу доступны льготные кредиты до 2 млрд рублей в Ак Барс Банке

Компании могут получить в Ак Барс Банке льготные кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели на сумму от 500 тысяч до 2 млрд рублей. Процентная ставка для малых и микропредприятий составит не более 15,75% годовых, для средних — до 13,5%*.

Срок кредитования на инвестиционные цели — до 10 лет, из них льготный период — не более 5 лет, на пополнение оборотных средств до 3 лет, льготный период не более 1 года. Оформить льготные кредиты могут компании и индивидуальные предприниматели из разных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, внутренний туризм, здравоохранение, образование, бытовые услуги и другие.

Оставить заявку на льготные кредиты и подробнее узнать об условиях можно на сайте банка в разделах для малого и среднего бизнеса**.

Для предпринимателей и юридических лиц из обрабатывающих отраслей в Ак Барс Банке доступна промышленная ипотека по льготной ставке до 11%*.

Бизнес может взять кредит на покупку, строительство, модернизацию или реконструкцию объекта производственной недвижимости — зданий, строений, сооружений или их части. Заем выдается под залог этой недвижимости на срок не более 7 лет по льготной ставке.

Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей. Благодаря программе компании смогут быстрее масштабировать производство или запустить новое.

Оставить заявку на получение промышленной ипотеки и ознакомиться с полными условиями программы можно на сайте банка в разделах для малого и среднего бизнеса**.

* Условия актуальны при значении ключевой ставки ЦБ РФ на 16.07.2024 **Предложение действует до исчерпания лимитов субсидирования/выдачи банка и при соответствии заемщика и иных условий требованиям льготных программ.

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