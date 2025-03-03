Бизнесмены везут из России татарские учебники – итоги шуры татар Афганистана

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В Афганистане состоялась шура татар этой центральноазиатской страны. Одним из главных вопросов, поднятых главой Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татаром, стала проблема изучения татарского языка в местных школах.

«Официально зарегистрированное количество татар в Афганистане перешагнуло трехмиллионный порог. Мы пытаемся у себя возродить родной нам татарский язык. Но сталкиваемся с проблемой преподавания и прежде всего с большим дефицитом учебных пособий. По этой причине программа изучения татарского языка в школах общины под угрозой срыва. Язык – это основа этноса, а для нас крайне важно возвращение к национальным корням», – поделился Забихулло Надери Татар с журналистом «Татар-информа».

По мнению собеседника агентства, Татарстан мог бы помочь найти выход из данной ситуации.

«Я знаю, что много невостребованной образовательной татарской литературы есть на складах в Татарстане. Мы обращались к Всемирному конгрессу татар на площадке KazanSummit с предложением выкупить данные экземпляры хотя бы по оптовой цене. Онлайн-курсы изучения татарского языка, договоренность о которых была достигнута с Исполкомом Всемирного конгресса татар. Проводились несколько раз, а хотелось бы, чтобы на постоянной основе. В итоге частично проблему помогает решить Российский деловой центр Афганистана. Российские бизнесмены привозят с собой учебники для изучения татарского языка, татарскую литературу», – отметил Забихулло Надери Татар.



Председатель наблюдательного Совета татар Афганистана, руководитель Российского делового центра Афганистана Рустам Хабибуллин считает, что Татарстан может оказать помощь в организации уроков татарского языка в школах Афганистана только комплексным подходом.

«На данный момент директора более 300 школ провинции Саманган обратились с просьбой организовать уроки не только татарского языка, но и татарской национальной культуры. Много заявок и из других провинций. Эта проблема может решиться только комплексным государственным подходом, во взаимодействии ВКТ с профильными министерствами и ведомствами Татарстана», – уверен предприниматель.



В свою очередь «Татар-информ» получил ответ от Исполкома Всемирного конгресса татар, в котором были указаны ключевые моменты взаимодействия организации с Советом татар Афганистана. В частности, на сегодняшний день исполком ведет работу по разработке методологии обучения, обеспечению учебными пособиями, подготовке преподавателей татарского языка из числа татар Афганистана.