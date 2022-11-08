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Ру Тат
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Экономика
8 ноября 2022  22:13
Эльвира Зайнулина

Татарстанских бизнесменов пригласили на международные выставки

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Предприниматели Татарстана смогут бесплатно поучаствовать в международных выставках в этом году. Проходить они будут в Турции, Египте и Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. 

«Участие в выставке – это всегда прямой контакт с потенциальным зарубежным покупателем, а значит возможность показать свою продукцию наглядно, протестировать ее и обсудить все интересующие стороны вопросы», – отметили в пресс-службе ведомства. 

Международные выставки будут проходить: 

  • Стамбул (Турция) – выставка пластмассовой промышленности «Пласт Евразия» (23-26 ноября);
  • Каир (Египет) – специализированная выставка в области пищевой индустрии и агропромышленного сектора (5-7 декабря);
  • Каир (Египет) – международная выставка древесины и изделий из дерева (15-18 декабря);
  • Москва – выставка сферы здравоохранения (5-9 декабря) и безопасности и охраны труда (6-9 декабря). 

Прием заявок проводится через федеральную платформу МСП.РФ.  В пресс-службе отметили, что услуга будет предоставляться в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 222-90-60, добавочно 271, а также 89872700691. Кроме того, проконсультироваться можно по телефону горячей линии: (843)524-90-90.

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