Татарстанских бизнесменов пригласили на международные выставки

Предприниматели Татарстана смогут бесплатно поучаствовать в международных выставках в этом году. Проходить они будут в Турции, Египте и Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

«Участие в выставке – это всегда прямой контакт с потенциальным зарубежным покупателем, а значит возможность показать свою продукцию наглядно, протестировать ее и обсудить все интересующие стороны вопросы», – отметили в пресс-службе ведомства.

Международные выставки будут проходить:

Стамбул (Турция) – выставка пластмассовой промышленности «Пласт Евразия» (23-26 ноября);

Каир (Египет) – специализированная выставка в области пищевой индустрии и агропромышленного сектора (5-7 декабря);

Каир (Египет) – международная выставка древесины и изделий из дерева (15-18 декабря);

Москва – выставка сферы здравоохранения (5-9 декабря) и безопасности и охраны труда (6-9 декабря).

Прием заявок проводится через федеральную платформу МСП.РФ. В пресс-службе отметили, что услуга будет предоставляться в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По всем вопросам можно обращаться по телефону 222-90-60, добавочно 271, а также 89872700691. Кроме того, проконсультироваться можно по телефону горячей линии: (843)524-90-90.