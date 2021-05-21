Бизнесмены Татарстана получили более миллиарда рублей кредитов под льготные 3% годовых

К 17 мая предприниматели Татарстана получили 1,13 млрд рублей по льготной программе кредитования под 3% — «ФОТ 3.0». Банки удовлетворили в общей сложности 350 заявок.

Государственная программа «ФОТ 3.0» сменила аналогичную программу Правительства РФ «ФОТ 2.0». Она начала действовать 9 марта 2021 года, ее реализация продолжится до 1 июля 2021-го. Всего бизнесмены республики подали по ней 938 заявок примерно на 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Условия программы предусматривают, что конечная ставка по кредиту для бизнеса составляет 3%. Финансирование доступно на срок до 12 месяцев. На протяжении первого полугодия заемщик не должен выплачивать основной долг и проценты по кредиту, но затем это необходимо будет делать равными долями ежемесячно.

Участвовать в программе могут не только предприятия малого и среднего бизнеса, но и крупные компании из отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Это в том числе гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

«Финансированию по льготной ставке для микро- и малых предприятий осуществляется по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, средних и крупных — только по основному», — напомнили в ведомстве.

Размер кредита определяется на основе штатной численности сотрудников организации. Это сумма МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев, но не более 500 млн рублей. Кредитный договор следует заключить до 1 июля.

К программе присоединились 36 российских банков, 15 из которых работают в Татарстане. Это ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС БАНК», ПАО ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АБ „Россия“», АО «МСП Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО КБЭР «Банк Казани», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-банк», ПАО Росбанк и АКБ «Энергобанк».