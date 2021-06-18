«Быстро развиваются и составляют конкуренцию»: бизнес Татарстана покоряет маркетплейсы

Из соцсетей на торговые площадки: как продвигают товары на маркетплейсах

Молодая мама Эльвира Салимова зарегистрировалась в качестве самозанятой меньше года назад. Находясь в декретном отпуске, она решила полностью поменять свою жизнь и открыла свой бизнес по пошиву детской одежды. Для этого она окончила курсы кройки и шитья.

Решив начать свое дело, Салимова оформила льготный микрозайм на 200 тыс. рублей в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана. Благодаря этой сумме девушка смогла купить все необходимое для своего дела: ткани и фурнитуру. В мире моды Салимова совсем недавно, но она уже успела принять участие в фестивале молодых дизайнеров в Казани. На этом мероприятии начинающий модельер представила свою коллекцию одежды для мальчиков и девочек от 3 до 5 лет.

Решают проблемы и развивают бизнес: почему предприниматели идут в Центр поддержки РТ

О выходе на маркетплейс Салимова начала задумываться давно. Для нее это новый канал продаж, открывающий возможности для развития бизнеса. Сейчас самозанятая продает свою одежду только через соцсети, но такой способ не позволяет достичь больших оборотов. От выхода на маркетплейс Салимову останавливало отсутствие необходимых знаний. Сейчас она сможет бесплатно получить не только информацию, но и услуги по продвижению ее собственного бренда.

«Здесь объясняют, как продвигать бренд, каким образом его представлять, чтобы люди его узнавали. Не бывает такого, что ты создал бренд и все. Необходимо постоянно развивать и работать над его популярностью», – отметила Салимова.

Также Фонд помогает самозанятым принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России. В частности, оплатить регистрационный сбор и аренду выставочной площади.

Владелец сети магазинов Вячеслав Хайруллин сегодня тоже впервые вышел на маркетплейс. На электронной площадке он планирует продавать обувь.

«Сейчас маркетплейсы очень быстро развиваются и начинают составлять конкуренцию моим торговым площадкам. Поэтому я захотел научиться работать на маркетплейсе», – пояснил свое решение Хайруллин.

Бизнесмен признался, что без помощи Фонда поддержки предпринимателей Татарстана выйти на маркетплейс было для него нелегкой задачей. Для этого пришлось бы изучить много юридической, экономической и маркетинговой документации. Либо нужно было обратиться в консалтинговые компании, стоимость услуг которых за подобный сервис начинается от 30 тыс. рублей.

Будущее маркетплейсов впереди: как будет развиваться рынок в Татарстане

Бизнес-тренер Фонда поддержки предпринимательства Татарстана сегодня провел для Салимовой и Хайруллина первичную консультацию, благодаря которой они смогли определиться с выбором маркетплейса и бесплатно зарегистрироваться на электронной площадке. Весь комплекс работ предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Услуга по выведению самозанятых и предпринимателей на электронные торговые площадки была запущена 15 июня, но уже пользуется особой популярностью, отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Алина Шайхутдинова.

«Обращения уже поступают, сейчас мы начинаем проработку. Когда предприниматель занимается продвижением своей продукции, это обеспечивает больший спрос его товарам. У каждого маркетплейса свои способы продвижения продукции, поэтому нужно учитывать все нюансы» – сказала Шайхутдинова.

Благодаря помощи предприниматели могут расширит каналы сбыта товаров и услуг бизнеса Татарстана на таких площадках как Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito.

Консультанты Центра поддержки помогают выбрать маркетплейс, создать личный кабинет, загрузить контент и пройти модерацию, а также завести карточки товаров. Кроме этого они подсказывают, как составить описательную часть продукции, настроить управление складом и товарными запасами.

Число аккаунтов татарстанских компаний, с которых они продают свои товары, с начала года выросло на 61%. Это говорит о том, что электронная коммерция популярна среди бизнесменов. Но Шайхутдинова убеждена, что пик роста интернет-торговли еще впереди.

«Маркетплейсы сейчас активно развиваются. У них огромное будущее. Людям удобно заказывать товары не выходя из дома. Сегодня, достаточно иметь небольшой склад продукции, чтобы продавать товары по всей России. Также мы помогаем предпринимателям поставлять товары в любую точку мира и находить зарубежных покупателей», – пояснила Шайхутдинова.

Не секрет, что главной задачей Минэкономики РТ является создание благоприятных условий для роста и развития электронной торговли. Чтобы продукция из Татарстана была известна далеко за пределами республики. Поэтому регистрация на маркетплейсе не только хорошая возможность расширить бизнес, но и повысить престиж республики.