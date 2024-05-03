Бизнесмены Татарстана могут оставить отзывы на профилактические проверки органов надзора

На портале госуслуг РФ в личном кабинете юридического лица появилась возможность оставить свое мнение по результатам проведенного профилактического визита представителей надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ознакомиться с инструкцией по функционалу оценки профилактических проверок предприниматели могут по ссылке, уточнили в ведомстве.

«Механизм получения обратной связи позволит выявить возможные нарушения, допущенные надзорными органами при проведении проверки, и оценить удовлетворенность бизнеса качеством визита», — заявили в министерстве.

При этом бизнесмены могут узнать о планируемых, текущих проверках и профилактических мероприятиях, а также подать заявку на проведение профилактического визита и консультации в личном кабинете федерального портала госуслуг в специальном разделе «Контроль и надзор».

Ознакомиться с проверками и профилактическими мероприятиями можно и на интернет-ресурсе «Проверенный бизнес» — там собраны полезные знания и сервисы в сфере надзорной деятельности для предпринимателей РТ.

По данным на 1 мая этого года, в Татарстане сотрудники органов контроля провели 6039 профилактических мероприятий. Их доля в общем числе проверок надзорных органов, состоявшихся в республике, составила 85%.

Эффективность проведения профилактических визитов подтверждается результатами обратной связи от бизнеса, заверили в Минэкономики РТ, которое и занимается обобщением соответствующей информации.