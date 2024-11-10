Бизнесмены США предложили противникам Трампа отправиться в круиз за 250 тыс. долларов

Бизнесмены США запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает избрание президентом Дональда Трампа. Путешествие продлится четыре года и обойдется желающему в 250 тыс. долларов, пишет Business Insider.

Организует временный переезд компания Villa Vie Residences. Каждому человеку она предоставляет свой номер. За время «кругосветки» путешественник сможет посетить 140 стран. Как пишут авторы материала, на корабле есть спа-салоны и фитнес-программы. Также в цену включено питание с бесплатным пивом и вином на обед и ужин.

Напомним, по итогам президентских выборов Трамп стал 47 американским лидером. Причем он стал первым с XIX века политиком в США, кто смог занять данный пост дважды с перерывом между двумя президентскими сроками. Официально избранный президент вступит в свою должность 20 января 2025-го.