Бизнесмену Чеснокову запросили почти 10 лет колонии за хищения у Минобороны

В России продолжается судебный процесс по делу о крупных махинациях с средствами Министерства обороны. Генеральная прокуратура выступила с предложением о суровом наказании для главных обвиняемых, передает «Коммерсант».

По данным агентства, прокуроры запросили для Андрея Чеснокова, топ-менеджера компании «ЭМК-Инжиниринг», наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев. Для его предполагаемых сообщников, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, обвинение потребовало 9,5 и 8 лет заключения соответственно.

Дело, возбужденное в 2019 году, касается предполагаемого хищения почти 500 миллионов рублей из 760 миллионов, выделенных на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. По версии следствия, средства были похищены через сеть подставных фирм.

Ранее по этому делу уже были осуждены двое фигурантов – Игорь Бердников и Михаил Стаханов, которые признали вину и сотрудничали со следствием. Их показания помогли выявить других участников предполагаемой схемы.

Помимо тюремных сроков, прокуратура также ходатайствует об удовлетворении иска Министерства обороны на сумму 488 миллионов рублей к обвиняемым.