Бизнесменам в Казани, Зеленодольске, Елабуге и Лаишеве расскажут о выходе на маркетплейсы

Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» организует выездные учебно-практические мероприятия для предпринимателей «Интернет-торговля как будущее предпринимателей» в городах Татарстана.

Мероприятие было анонсировано на встрече уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева со своими общественными представителями в муниципальных районах и городских округах.

Обучение пройдет 2 сентября в Зеленодольске, 3 сентября — в Елабуге, 6 сентября — в Казани и 8 сентября — в Лаишеве. Открыта предварительная регистрация для участия в мероприятии.

Бизнес-омбудсмен РТ поставил перед своими общественными представителями задачу помогать местным предпринимателям в освоении электронной торговли. При этом он отметил значительную роль, которую играет Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» в росте татарстанского рынка e-commerce. Почти каждый третий из 10 тыс. татарстанских предпринимателей, которые активно наращивают продажи на маркетплейсах, сделали это с помощью ЦЭТ.

«Очевидно, что те предприниматели, которые освоят электронную торговлю, в конечном итоге окажутся в выигрыше. Но власти не будут принимать за предпринимателей решение — идти им на маркетплейсы или не идти. Наша задача — создать им все необходимые условия», — цитирует помощника Президента РТ, уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева его пресс-служба.