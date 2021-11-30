Бизнесмены Татарстана смогут оценить работу Росреестра

Управление Росреестра по РТ приглашает представителей малого и среднего бизнеса пройти онлайн-опрос и оценить работу ведомства, сообщила пресс-служба управления.

В ходе опроса предприниматели и бизнесмены Татарстана смогут оценить качество предоставляемых услуг в сфере регистрации прав собственности и кадастрового учета. Основная цель опроса заключается в улучшении сервиса и эффективности работы Росреестра.

Напомним, что в 2020 году Росреестр Татарстана признали самым эффективным в России. Согласно данным независимого анкетирования граждан, 99,96% жителей Татарстана положительно оценивают деятельность Росреестра РТ за предыдущий год. Следом за Татарстаном в рейтинге 2020 года располагаются Челябинская, Свердловская области, Башкортостан и Тамбовская область.