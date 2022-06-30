Бизнесменам Татарстана бесплатно помогут найти иностранного покупателя

Центр поддержки экспорта Республики Татарстан от Фонда поддержки предпринимательства РТ помогает предпринимателям республики найти покупателей на зарубежном рынке и оформить контракт на экспортные поставки в рамках услуги «Бесплатный поиск и подбор иностранного покупателя».

Специалисты центра определяют потенциальный спрос товаров (работ, услуг) на зарубежных рынках, создают список заинтересованных покупателей или компаний и сопровождают переговоры (подробнее обо всех условиях услуги — на сайте).

Также дополнительно специалисты помогают провести маркетинговые или патентные исследования, дают комментарии по модернизации сайта и его переводу на иностранный язык и многое другое (подробнее об услуге — на сайте фонда).

Чтобы подать заявку на услугу по подбору иностранного покупателя, можно перейти на платформу МСП.РФ, позвонить по телефону +7 (843) 524-90-90 или обратиться на почту.

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