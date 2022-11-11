Бизнесменам РТ в этом году пришло в 6 раз больше предостережений за обман потребителей

В Татарстане предпринимателям, которые нарушают права потребителей, выдают предостережения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«В этом году было объявлено более 1,1 тысячи предостережений, и это в шесть раз больше по сравнению с прошлым годом», – рассказала спикер.

Булатова добавила, что половина обращений татарстанцев в Роспотребнадзор связаны с защитой их потребительских прав. Треть этих жалоб поступают на качество товаров, остальные – на услуги.

«Как всегда, на первом месте вопросы по деятельности финансовых организаций, остальная часть – бытовые услуги», – заметила замруководителя республиканского ведомства.