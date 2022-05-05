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Происшествия
5 мая 2022  16:00
Павел Климчак

Бизнесмена из Татарстана ждет суд за уклонение от уплаты налогов на 7 миллионов рублей

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Как полагает следствие, с января 2017 года в течение трех лет 43-летний предприниматель из Татарстана указывал липовые сведения в налоговых декларациях, благодаря чему смог уклониться от налогов на 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов, у бизнесмена арестовали счет и имущество на общую сумму в 13,7 миллиона рублей. В скором времени дело направят в Чистопольский суд, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#уклонение от налогов
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