Бизнесмена из Татарстана обвиняют в мошенничестве с контрактами почти на 2 млн рублей

Следствие полагает, что в 2015 году 42-летний предприниматель заключил договор на поставку оборудования для изготовления структурно-изоляционных панелей на сумму в миллион рублей.

После этого он обратился в Центр поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ за субсидией на приобретение нового оборудования. При этом в документах он завысил стоимость оборудования до 4,4 млн рублей.

Было решено выдать бизнесмену субсидии в размере 2,2 млн рублей. Таким образом предприниматель похитил более 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы дела направили в суд, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.