Бизнесмена из Татарстана обвиняют в легализации сотен миллионов

В Татарстане руководителя и учредителя двух компаний обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По версии следователей, с июля 2021 по июль 2023 года бизнесмен уклонился от уплаты свыше 299 млн рублей налогов. В дальнейшем, с 2021 по 2024 годы, он организовал перевод денег с расчетных счетов организаций на счета своих родственников, общая сумма которых составила 125 млн рублей. Полученные средства он обналичил. Затем за эти деньги он приобрел несколько автомобилей стоимостью 25 млн рублей, оформив их на свою сожительницу.

В феврале 2024 года мужчина подписал договор страхования жизни своей сожительницы с одной из страховых компаний на сумму свыше 100 млн рублей.

Таким образом, бизнесмен незаконно легализовал 125 млн через сделки с автомобилями и договор страхования.

Возбуждено уголовное дело. Татарстанцу грозит до семи лет лишения свободы.