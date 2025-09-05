Бизнесмена из РТ будут судить за гибель рабочего на пункте приема металлолома

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение 54-летнему предпринимателю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, предприниматель из поселка Алексеевское занимался сбором и переработкой металлолома. Он нарушил правила пожарной безопасности, что привело к трагедии. На пункте приема металла произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина 1988 года рождения.

Предприниматель привез пострадавшего домой и не вызвал скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался.

Свою вину предприниматель признал. Уголовное дело направлено в Алексеевский районный суд.