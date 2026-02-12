Бизнесмена из Нижнекамска будут судить за незаконную продажу никотиновых пластинок

Бизнесмена из Нижнекамска будут судить за продажу никотинсодержащих пластинок, которые продавать на территории России запрещено.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, нарушителя обнаружили во время мониторинга исполнения законов объектами торговли. После этого специалисты ведомства вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку у предпринимателя и обнаружили более 30 упаковок с никотинсодержащими пластинками. Продукцию арестовали, а на бизнесмена составили протокол и отправили материалы дела в суд.

Всего во время мониторинга было проверено 173 магазина, а после инцидента с пластинками – 126 сайтов в интернете. Порядка 10 интернет-страниц продавали запрещенную продукцию, их дела уже на рассмотрении в суде.