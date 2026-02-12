news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 февраля 2026 19:48

Бизнесмена из Нижнекамска будут судить за незаконную продажу никотиновых пластинок

Читайте нас в
Телеграм

Бизнесмена из Нижнекамска будут судить за продажу никотинсодержащих пластинок, которые продавать на территории России запрещено.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, нарушителя обнаружили во время мониторинга исполнения законов объектами торговли. После этого специалисты ведомства вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку у предпринимателя и обнаружили более 30 упаковок с никотинсодержащими пластинками. Продукцию арестовали, а на бизнесмена составили протокол и отправили материалы дела в суд.

Всего во время мониторинга было проверено 173 магазина, а после инцидента с пластинками – 126 сайтов в интернете. Порядка 10 интернет-страниц продавали запрещенную продукцию, их дела уже на рассмотрении в суде.

#нижнекамск #Роспотребнадзор по РТ #Никотин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026
Депутат Самокиш заявил, что налог на выгул собак в России вводить не будут

Депутат Самокиш заявил, что налог на выгул собак в России вводить не будут

11 февраля 2026