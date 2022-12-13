Бизнесмена будут судить за травму клиентки, которой без прав дали напрокат квадроцикл

По версии следователей, в июне этого года 33-летний предприниматель организовал пункт проката мототехники в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района РТ. Он купил несколько квадроциклов, мотоциклов и пит-байков. При этом техника не была поставлена на учет и необходимых документов не имела.

Кроме того, бизнесмен разместил в интернете рекламу пункта проката, указав, что клиентам необязательно иметь навыки вождения или водительские права.

В результате в июле 21-летняя девушка без соответствующих навыков взяла напрокат квадроцикл. Поднимаясь на нем в гору, она не справилась с управлением, и квадроцикл рухнул на нее. В результате девушка сломала ключицу.

На предпринимателя возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал. Материалы дела направили в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.