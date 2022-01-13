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Происшествия
13 января 2022  14:19
Павел Климчак

Бизнесмен получил условный срок, пытаясь пронести через таможню Казани ювелирку на 4 млн

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Как установил суд, в марте 2020 года 34-летний предприниматель приобрел в Стамбуле ювелирные изделия стоимостью более 4 миллионов рублей и решил перевезти их в Казань. При этом на таможне он попытался пронести драгоценности скрытно, не оформляя таможенную декларацию.

Тем не менее его удалось задержать, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров». Свою вину мужчина полностью признал.

Суд приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#ювелирные изделия #таможня #условный срок
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