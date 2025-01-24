Бизнесмен из Татарстана пойдет под суд за налоговые махинации на 174 млн

В Татарстане директор фирмы «Кара Алтын» предстанет перед судом за уклонение от уплаты свыше 174 млн рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие установило, что с октября 2018 года по март 2021 года руководитель компании передал в налоговые органы подложные документы о мнимых операциях с 63 контрагентами и создал поддельные платёжные поручения. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 174 миллионов рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Дело передано в Вахитовский районный суд города Казань для дальнейшего разбирательства.