Бизнесмен из Татарстана оплатил задолженность после ареста Range Rover

Штрафники ГИБДД погашают долги принудительно, сообщили в пресс-службе республиканского управления Судебных приставов.

Так строительная компания из Бугульмы лишилась автомобиля Range Rover из-за долгов по штрафам ГИБДД на общую сумму 21,5 тыс. рублей. Руководители фирмы не оплатили задолженность в установленный срок, поэтому пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. В результате сумма долга выросла почти в 3 раза. Но и это не заставило бизнесменов погасить задолженность. В результате было принято решение арестовать принадлежащую фирме иномарку.

У должника было 10 дней на погашение долга, иначе автомобиль реализовали бы на торгах. Этого руководство фирмы не допустило, задолженность погасили в полном объеме.