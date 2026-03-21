news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 марта 2026 11:10

Бизнесмен из Саранска задержан за покупку тысячи сим-карт для ГУР Украины

Читайте нас в
Телеграм

Бизнесмена из Саранска задержали за покупку тысячи сим-карт по заданию ГУР Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Установлено, что контакты с украинской стороной шли через мессенджер Telegram. С августа по октябрь 2025 года он оформил более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций, а затем предоставил к ним доступ сотрудникам ГУР, которые в дальнейшем занимались мошенничеством на территории России. Для сохранения анонимности награда за сотрудничество переводилась на криптокошельки мужчины.

Возбуждено уголовное дело, бизнесмен взят под стражу.

#фсб россии #госизмена
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров