Бизнесмен из РТ пойдет под суд за гибель 8-летней девочки, которую придавило его забором

фото: пресс-служба СУ СК России по РТ

В суд направлено уголовное дело в отношении 59-летнего предпринимателя из Татарстана. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как установлено следствием, в 2009 году мужчина приобрел земельный участок в городе Бугульме на территории заброшенного ремонтно-механического завода. Он знал, что установленный на участке забор находится в аварийном состоянии, но не отремонтировал его и не оградил опасную территорию.

В июле 2022 года у забора играли дети. Одна из бетонных секций рухнула на 8-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

