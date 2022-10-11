Бизнесмен из РТ подделывал декларации и скрыл за полтора года от налоговой 5 млн рублей

В Татарстане на 36-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов, в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

По данным следствия, с 1 января 2020 года по середину июля 2021 бизнесмен подделывал налоговые декларации, таким образом скрыв 5 млн рублей.

Выйти на след предпринимателя удалось благодаря совместным усилиям сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного комитета.

На данный момент в офисе компании проходят обыски, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

