news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 июня 2022  12:31
Павел Климчак

Бизнесмен из РТ целый год не платил троим работникам зарплату, долг составил более 1 млн

news_top_970_100

Как полагает следствие, с июня 2019 по июнь 2020 года 46-летний директор одной из компаний в Татарстане не платил зарплату трем своим сотрудникам. Общая задолженность перед ними составила более 1,3 миллиона рублей.

При этом бизнесмен мог выплатить зарплату работникам, но не делал этого. Сейчас на его имущество директора наложили арест, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Свою причастность к преступлению он не признал. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100