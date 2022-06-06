Бизнесмен из РТ целый год не платил троим работникам зарплату, долг составил более 1 млн

Как полагает следствие, с июня 2019 по июнь 2020 года 46-летний директор одной из компаний в Татарстане не платил зарплату трем своим сотрудникам. Общая задолженность перед ними составила более 1,3 миллиона рублей.

При этом бизнесмен мог выплатить зарплату работникам, но не делал этого. Сейчас на его имущество директора наложили арест, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Свою причастность к преступлению он не признал. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.