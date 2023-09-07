Бизнесмен из Казани заплатит штраф за продажу «шпионской» техники

Предпринимателя из Казани признали виновным в незаконной продаже специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как стало известно «Татар-информу», 19 октября 2021 года мужчина продал портативную видеокамеру, которую можно использовать для негласного получения информации. Как оказалось позже, в качестве покупателя выступал сотрудник правоохранительных органов.

Свою вину предприниматель не признавал. Он рассказал, что в 2020 году зарегистрировал ИП и открыл точку по продаже телефонов, видеокамер, диктофонов и другой аппаратуры. А также продавал через сайты объявлений.

В сентябре 2020 года предприниматель на китайском сайте «Али-баба» заказал партию техники, которую приобрел и для себя, и на продажу. Впоследствии несколько видеокамер он продал сотруднику ФСБ во время «контрольной закупки».

В сентябре 2021 года он заказал из Китая 100 мини-камер, почти 40 мини-диктофонов, детекторы и глушители для их дальнейшей продажи. Перед тем, как заказать товары, он посоветовался со своим знакомым и узнал, что товары не являются специальными техническими средствами.

25 октября 2022 года к нему пришли сотрудники ФСБ, провели обыск и изъяли товары, купленные в 2021 году. Бизнесмен тогда отметил, что не все товары предназначались для продажи, часть из них он хранил для собственных нужд.

Брат бизнесмена помогал ему и часто выходил на подмену в качестве продавца в магазине. Он отметил, что никакого отношения к деятельности магазина не имеет – брат покупает все товары сам. Он-то и выступил в качестве продавца во время «контрольной закупки». Брат предпринимателя настаивал, что проданные правоохранителям камеры можно купить в любом магазине.

В процессе общения оперативникам стало понятно, что продавец знает о том, что эти устройства не для открытой продажи и возможном их использовании скрытой слежки.

Экспертиза также показала что данные устройства относятся к специальными техсредствами, предназначенными для негласного получения информации.

Суд признал бизнесмена виновным. Его обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.