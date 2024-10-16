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Происшествия 16 октября 2024 10:11

Бизнесмен из Казани получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет

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В Казани суд признал виновным бизнесмена, который фиктивно ставил мигрантов на учет. Ему дали условный срок на два года с испытательным сроком еще на три года.

С мая 2022 года по март 2024 года 36-летний мужчина организовал незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет.

Бизнесмен подавал в миграционный контроль ложные данные и поддельные документы. За фиктивную постановку он брал по 200 рублей с человека.

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