Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бизнесмен из Казани получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
В Казани суд признал виновным бизнесмена, который фиктивно ставил мигрантов на учет. Ему дали условный срок на два года с испытательным сроком еще на три года.
С мая 2022 года по март 2024 года 36-летний мужчина организовал незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет.
Бизнесмен подавал в миграционный контроль ложные данные и поддельные документы. За фиктивную постановку он брал по 200 рублей с человека.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников