Бизнесмен из Казани получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет

В Казани суд признал виновным бизнесмена, который фиктивно ставил мигрантов на учет. Ему дали условный срок на два года с испытательным сроком еще на три года.



С мая 2022 года по март 2024 года 36-летний мужчина организовал незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет.



Бизнесмен подавал в миграционный контроль ложные данные и поддельные документы. За фиктивную постановку он брал по 200 рублей с человека.