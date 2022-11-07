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Происшествия
7 ноября 2022  15:34
Полина Шевчук

Бизнесмен из Челнов обеспечивает горячим питанием жителей Лисичанска

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Уехавший с гуманитарной миссией в ЛНР бизнесмен из Набережных Челнов Рустам Гатин рассказал, что сейчас горячим питанием ежедневно обеспечиваются порядка 2,5 тысяч жителей Лисичанска.

На полевой кухне размещены четыре котла. Один вмещает порядка 300 порций. Таким образом за раз можно приготовить 1200 порций.

В дальнейшем предпринимать планирует готовить на 5 тысяч человек в день.

«Кормим мирных жителей – детей, женщин, стариков и всех, кто остался без крова и средств к существованию. Нас на месте поддержала республика. Если мы поставим дополнительно полевые кухни, то сможем организовать питание и ближайшим городам. У нас есть достаточный опыт, инструменты и поддержка», – поделился Гатин.

 



 

#спецоперация на Украине
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