news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 декабря 2025 12:13

Бизнесмен из Челнов избежал уголовного дела, заплатив 3 млн налогов

Читайте нас в
Телеграм

Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов занизил свои доходы в налоговой декларации за 2022 год. В результате он не заплатил более 3 миллионов рублей налога на доходы.

Во время расследования были собраны неопровержимые доказательства его вины. После этого предприниматель полностью погасил всю сумму задолженности перед бюджетом.

Учитывая это, следователь удовлетворил ходатайство бизнесмена и прекратил в отношении него уголовное дело.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

5 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025