Бизнесмен из Челнов избежал уголовного дела, заплатив 3 млн налогов

Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов занизил свои доходы в налоговой декларации за 2022 год. В результате он не заплатил более 3 миллионов рублей налога на доходы.

Во время расследования были собраны неопровержимые доказательства его вины. После этого предприниматель полностью погасил всю сумму задолженности перед бюджетом.

Учитывая это, следователь удовлетворил ходатайство бизнесмена и прекратил в отношении него уголовное дело.