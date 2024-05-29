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Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Суд ЕС постановил снять с российского бизнесмена Фархада Ахмедова оставшиеся санкции. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре прошлого года предприниматель выиграл суд против Совета ЕС, тогда его исключили из санкционного списка и постановили отменить ограничения. Тем не менее часть из них продолжала действовать.
В решении суда отмечается, что «иск удовлетворен». Теперь все рестрикции в отношении Ахмедова, введенные начиная с апреля 2022 года, признаны незаконными.
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