Бизнесмен дал взятку сотруднику Госавтонадзора РТ за сдачу экзамена водителем фирмы

По инициативе прокуратуры в Татарстане осудили директора частной компании, который дал взятку сотруднику управления Госавтонадзора РТ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось установить, директор компании «Резерв» через посредника передал взятку сотруднику управления Госавтонадзора РТ. За мзду водителю фирмы должны были помочь сдать экзамен, связанный с повышением квалификации при перевозке опасных грузов.

Прокуратура РТ провела проверку по данному факту. В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении. Суд назначил директору штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства.

Стоит отметить, что ранее в отношении директора фирмы был вынесен приговор с штрафом в размере 500 тыс. рублей.